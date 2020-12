Danneggiamento parco dei Dinosauri, immediato sopralluogo dell’amministrazione comunale e predisposizione soluzioni

Avezzano. A seguito delle segnalazioni circa i danneggiamenti avvenuti al Dino Park di Avezzano l’amministrazione comunale cdi Avezzano e la ditta che ha donato alla città i dinosauri, hanno svolto un sopralluogo al parco tematico per valutare l’entità dei danni e per studiare possibili azioni da mettere in pratica nell’immediato futuro. Presenti al sopralluogo l’Assessore Pierluigi Di Stefano, la Presidente della commissione Ambiente e Parchi Antonietta Dominici, il Presidente della Commissione Cultura e Sport Nello Simonelli, il Funzionario del settore Ambiente Francesco Ruscitti e il responsabile dell’Azienda Italsav Gianluca Savina.

Difficile stabilire con certezza l’entità del danno, di natura dolosa o causato da fenomeni naturali; sta prendendo piede l’ipotesi che il danneggiamento dei dinosauri sia causato dalle cornacchie, che beccano i manufatti strappando la gommapiuma. “Abbiamo deciso di intervenire immediatamente – esordisce l’Assessore Pierluigi Di Stefano – sentendo da subito la società che ha donato i dinosauri, la quale ha assunto l’impegno di farsi carico della riparazione dei danneggiamenti; la società ha inoltre garantito azioni di miglioramento del parco, con l’istallazione di nuovi giochi e nuove attrazioni per i bambini”.

“Assumiamo l’impegno di potenziare l’impianto di videosorveglianza, preso atto che quello attualmente esistente ed installato da altri, non è funzionante. Risistemeremo al più presto un antifurto perimetrale per preservare i dinosauri, con coperture invernali e dispositivi di protezione da intemperie e atti vandalici”.

Gli fa eco la Presidente Dominici: “voglio tranquillizzare e rassicurare tutti i bambini: faremo la nostra parte e ringraziamo la ditta Italsav per la generosità dimostrata anche in questa occasione; la prossima estate, i bimbi, avranno un parco giochi più bello, più divertente e con un nuovo amico”.

“Qualunque sia la causa del danneggiamento è importante agire subito – dichiara il Consigliere Simonelli – per poter offrire ai giovanissimi, dopo questa fase di pandemia, uno spazio in cui divertirsi e poter socializzare. Credo che il rispetto costante di queste aree pubbliche da parte del Comune, con le azioni di manutenzione, e del cittadino, con la dovuta attenzione, possano essere un valore aggiunto per la Città.”