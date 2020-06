Dalle faggete secolari di Collelongo verso la vetta del Monte Breccioso. Un trekking nelle bellezze della nostra terra

Collelongo. Sabato prossimo ci si potrà incamminare dalle faggete secolari di Collelongo, attraverso i Prati di Sant’Elia, fino alla vetta del Monte Breccioso. Il sentiero alterna tratti di bosco a tratti di cresta, con panorami che spaziano dalla Valle Roveto alla Piana del Fucino, dai Monti Ernici alle montagne del Parco Nazionale d’Abruzzo.

PROGRAMMA

Ore 7.00 ritrovo presso il Caffè Cavour in piazza Cavour, Avezzano

Ore 7:20 partenza in auto dal bar

Ore 7.45 partenza escursione

Rientro previsto per le 16.00

Il livello di difficoltà è “EE” con dislivello in salita 700 m circa e 14 km circa di distanza percorsa

L’equipaggiamento obbligatorio richiesto sarà il seguente: scarponi da trekking, giacca antivento, pile, mantellina antipioggia, guanti, cappello, occhiali da sole, crema solare, acqua.

Il punto di partenza verrà raggiunto in auto rinunciando alla nostra solita abitudine di ottimizzare il numero delle auto: i viaggi in auto avverranno secondo le ultime disposizioni in merito. potete consultarle a questo indirizzo:

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus?fbclid=iwar1d_nuzmr_6jnfonxayftk2fnxummjqpl8wgwviudgkjh_toj9gj3l6rrq

Durante l’escursione sarà obbligatorio mantenere una distanza di almeno 2 metri tra i partecipanti. L’associazione Ethnobrain, organizzatrice e promotrice dell’evento, si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l’escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

la partecipazione all’evento è aperta a tutti i soci. Per info sul tesseramento scrivere a: [email protected]