Dalla riforma dello sport al terzo settore: grande partecipazione all’evento organizzato dal CSI L’Aquila

Avezzano. “Dalla riforma dello sport al terzo settore“: è stato questo il tema del seminario formativo organizzato nella serata di lunedì 21 giugno dal Comitato Provinciale CSI di L’Aquila. All’incontro, fortemente voluto dal presidente Luca Tarquini e da tutto il Consiglio Direttivo, hanno partecipato molte delle società affiliate all’ente di promozione sportiva aquilano.

Relatori di altissima caratura sono stati i responsabili dell’ufficio Giuridico Fiscale Nazionale del CSI Nazionale, ovvero, la dottoressa Paola Metalli ed il dottor Francesco Tramaglino che hanno saputo intrattenere la platea, collegata da casa, per oltre due ore.

Attuali i temi affrontati durante il seminario dalla dottoressa Metalli: si è parlato dell’importanza della copertura assicurativa in favore dei tesserati per non incorrere in sanzioni penali, la salvaguardia della salute degli atleti mediante il rilascio del certificato medico agonistico e per ultimo, ma non per importanza, è stato affrontato il discorso inerente i diritti d’immagine, soprattutto dei minori, in un’era social come quella in cui viviamo.

Con il dottor Tramaglino invece, si è entrati nel mondo fiscale con tutti gli adempimenti che ciascuna associazione sportiva, sia essa ASD o SRLS, deve adempiere per essere in regola con la normativa vigente. Particolare risalto è stato dato, inoltre, alle cosiddette APS, associazioni di promozione sociale che, inserite nel registro del terzo settore, potrebbero avere innumerevoli vantaggi.

Alla fine del seminario il presidente Tarquini si è detto entusiasta dell’evento e della partecipazione delle società che hanno dimostrato grande maturità e spirito di associazionismo.