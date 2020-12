Dalla Regione 10mila euro per la Misericordia di Celano, Angelosante: “Presidio importante per il territorio”

Celano. Nel bilancio regionale di previsione 2021 è stato previsto un contributo di 10mila euro per la Misericordia di Celano.

“La Misericordia di Celano è un presidio importante per la popolazione”, il commento del consigliere regionale Simone Angelosante (Lega), “è un punto riferimento fondamentale come supporto al servizio del 118 e ci tenevo al fatto che un’associazione che si tiene su con il volontariato e le donazioni potesse avere un riconoscimento economico dalla Regione”.

L’associazione della Misericordia di Celano è stata costituita il 7 marzo del 1990. Il successivo 20 agosto ci fu l’inaugurazione della prima auto. Dal 1993 è inserita nel registro del volontariato della Regione Abruzzo e ha decine di giovani della città iscritti ma non tutti sono effettivamente operativi.

“È un contributo importante”, commenta il governatore Carlo Paris, in carica sin dalla sua fondazione, “perché in questi mesi abbiamo speso molto per i dispositivi di sicurezza necessari per proteggerci. Facciamo parte dell’associazione nazionale delle Misericordie d’Italia che ha insignito con un attestato i nostri volontari per il lavoro svolto in questi mesi. Faccio un appello”, conclude il governatore, “a tutti i cittadini di avvicinarsi alla Misericordia, indispensabile per aiutare le fasce più deboli della popolazione, gli anziani e i disabili in primis. Abbiamo avuto i ragazzi del servizio civile ma il loro servizio è in scadenza e c’è bisogno di personale”.