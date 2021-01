Dalla Provincia dell’Aquila 2,5 milioni di euro per le strade marsicane

Avezzano. La Provincia dell’Aquila continua a investire sulla viabilità nell’area della Marsica. In questi ultimi giorni del 2020 sono stati sottoscritti nuovi affidamenti per la sistemazione e messa in sicurezza di alcune strade, per un importo complessivo pari a euro 2.457.321,01.

Soddisfatto il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi: “il nostro obiettivo – spiega -, è quello di assicurare e restituire all’utenza un’infrastruttura efficiente e sicura per permettere una mobilità senza pericoli, che rappresenti, nel

futuro, il veicolo principale per lo sviluppo di nuove economie collegate al rilancio delle aree interne per

evitare lo spopolamento dei piccoli comuni montani. Nonostante la crisi, le note difficoltà in cui versano le

Province, la mancanza di personale e le problematicità collegate alla pandemia della Sars-Cov-2, non abbiamo

rinunciato a investire risorse importanti sulle nostre strade e per questo ringrazio, per il grande lavoro svolto,

l’intero settore della viabilità e il dirigente, Ing. Nicolino D’Amico”.

Soddisfazione è stata espressa, “per la grande mole dei lavori affidati in questa ultima parte dell’anno”, dal presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringraziando per l’impegno Alfonsi e l’intero settore della viabilità , finalizzato a “restituire alla cittadinanza la fruibilità di strade rimaste per troppi anni senza manutenzione”. Ecco il lavori affidati e le somme stanziate per la realizzazione degli interventi S.P. 64 “di Canistro” – 150mila euro; S.R. n. 520 “del Ceraso” – 200mila euro; S.R. n. 5 “Tiburtina Valeria” – 120mila; S.P. n. 67 “di San Vincenzo Valle Roveto” –

99.436,55; S.P. n. 63 – 99.957,15: SS.PP. Carseolano (S.P. n. 25 “Carseolana” e S.P. n. 107 “di Fonte Romana”)

– 86.979,90; S.P. n. 20 “Marruviana” – 120mila euro; S.P. n. 21 “Magoranese” – 100mila euro; S.R. n. 509 “di

Forca d’Acero” – 200mila euro; S.R. n. 509 “di Forca d’Acero” – 250mila euro; S.P. n. 17 “del Parco Nazionale

d’Abruzzo” – 300mila euro; S.P. n. 17 “del Parco Nazionale d’Abruzzo” – 90mila euro; S.P. n. 25 “Carseolana” –

35.078,18; S.P. n. 111 “di Monte Serrasecca” – 98.500,00 – S.P. n. 89 “Dorsale Palentina” – 150mila euro; S.P. n.

62 ” Palentina” – 200mila euro. Soddisfazione è stata espressa, per la grande mole dei lavori affidati in questa

ultima parte dell’anno, dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ringraziando per l’impegno il

consigliere delegato, Gianluca Alfonsi e l’intero settore della viabilità per restituire alla cittadinanza la fruibilità

di strade rimaste per troppi anni senza manutenzione.