Dalla Piana del Cavaliere paziente chiuso in ambulanza da 6 ore, accade al pronto soccorso di Avezzano

Carsoli. Un altro tassello di incertezza e gravità sulla situazione sanitaria in atto all’Ospedale di Avezzano si aggiunge a tante altre storie difficili di questi giorni. Il 118 di Carsoli questa mattina intorno alle 5 effettua in intervento di soccorso ad un paziente residente in uno dei comuni della Piana del Cavaliere. In considerazione della sintomatologia riconducibile al covid, il soccorso viene dunque svolto secondo procedura, con le tute di protezione ed alle 6.00 l’ambulanza da Carsoli arriva alla fila del Pronto Soccorso di Avezzano.

Sono le 12.00 e nel momento in cui scriviamo il paziente è ancora li’ lasciato dentro l’ambulanza in attesa della presa in carico. Ovviamente in queste situazioni, oltre all’evolversi negativa della patologia in atto, insorge anche il disagio e la preoccupazione del caso.

Il paziente è monitorato dall’equipaggio del 118 di Carsoli.