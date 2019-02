Dalla Marsica alla corte degli sceicchi negli Emirati Arabi

La collaborazione tra il cavaliere e la scuderia Al Habtoor Polo Club di Dubai è appena nata e sigla un accordo che porterà Pierfrancesco a trasferirsi per lunghi periodi presso la favolosa struttura equestre in cui ricoprirà il ruolo di istruttore e responsabile tecnico per il salto ostacoli oltre che cavaliere di importanti cavalli. Uno scenario inaspettato si apre nelle carriera del cavaliere ed istruttore abruzzese Pierfrancesco Pelliccione che da quest’anno è approdato in una delle più prestigiose scuderie degli Emirati Arabi.La collaborazione tra il cavaliere e la scuderia Al Habtoor Polo Club di Dubai è appena nata e sigla un accordo che porterà Pierfrancesco a trasferirsi per lunghi periodi presso la favolosa struttura equestre in cui ricoprirà il ruolo di istruttore e responsabile tecnico per il salto ostacoli oltre che cavaliere di importanti cavalli.

Una grande soddisfazione per il Team No Limits Jumping di Rosciolo dei Marsi. Pierfrancesco passerà dalla piccola scuderia dove ha mosso i suoi primi passi ad una realtà internazionale.

Questo bel traguardo arriva dopo una carriera già piena di risultati ed esperienze maturate in Germania ed Olanda e premia oltre alle qualità tecniche anche le doti umane di persona molto stimata ed apprezzata nella scuderia.

Doveroso ringraziare tutti gli sponsor che affiancano già da tempo il cavaliere abruzzese e che lo sosterranno anche in questa nuova avventira: VinciDaVinci, Hippofab, Equisafe, MustoEquitazione e Anitone Integratori.

Un grande in bocca al lupo Pierfrancesco.