Dalla Marsica a Roma per chiedere la pace: tutti in campo per manifestare contro la guerra

Avezzano. Il “Punto Pace”, che riunisce Enti locali con capofila il comune di Avezzano ed associazioni di volontariato, sindacali e di categoria, organizza una manifestazione marsicana per la pace per domenica 6 marzo, alle ore 15.00, ad Avezzano, in piazza Risorgimento e aderisce alla manifestazione nazionale contro la guerra di sabato 5 marzo a Roma, organizzata dalla Rete italiana per la pace.

Facendo seguito alle mobilitazioni che nei giorni scorsi si sono tenute in tutta Italia e visto il peggiorare della situazione in Ucraina, l’aggressione militare russa, gli scontri armati nelle città, le colonne di profughi e la sofferenza della popolazione civile, il “Punto Pace” invita tutti a rispondere alle iniziative di solidarietà e a partecipare alle manifestazioni pubbliche per testimoniare con la presenza la condanna della guerra e l’invasione dell’Ucraina.

Per la manifestazione di Roma, un pullman partirà alle ore 10.00 da via Cassinelli (nei pressi della CGIL). Prenotazioni al n. 3440626266.

Il Corteo partirà dalle 13.30 da piazza della Repubblica per arrivare a piazza San Giovanni alle ore 14.30.

Contro la guerra, diamo una possibilità alla pace.