Dalla clinica Di Lorenzo al premio Euraps/Aaps 2019, Avezzano applaude il dottor Barone

Avezzano. “Sono molto orgoglioso di condividere con voi la notizia di aver ricevuto il premio “EURAPS/AAPS fellowship 2019 award” in occasione dell’Euraps – European Association of Plastic Surgeons, convegno europeo annuale di chirurgia plastica impegnato a promuovere e stimolare la ricerca scientifica”. Con queste parole il dott. Mauro Barone, specialista in chirurgia estetica, ha annunciato di essersi aggiudicato l’ambito premio.

Un traguardo, quello del ragazzo di origini siciliane, reso ancora più autorevole dalla sua giovanissima età: 31 anni. Medico-chirurgo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva e estetica, attualmente vincitore del dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e bioetica presso l’università campus bio-medico di Roma, Barone opera stabilmente anche ad Avezzano quando, a partire dal dicembre scorso, ha trovato occupazione all’interno della clinica Di Lorenzo.

“Spero davvero che il nostro lavoro possa dare spazio a nuove discussioni nell’ambito della nostra disciplina – prosegue – lo studio e l’impegno servono per garantire ai pazienti soluzioni sempre più avanzate per risolvere i loro problemi. Ringrazio tutte le persone che mi aiutano e sostengono in questo percorso scientifico”.

Una carriera avviata al successo in breve tempo e che può già vantare numerosi traguardi. Barone, infatti, è membro del gruppo di ricerca “Essere e apparire: indicazione oggettiva alla chirurgia estetica” dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che si occupa della valutazione della qualità della vita dei pazienti che si rivolgono alla chirurgia plastica e delle sviluppo e creazione di strumenti di autovalutazione; è altresì membro del BODY-Q European Network, che si occupa della valutazione dei risultati e della qualità della vita di pazienti bariatrici e post-bariatrici.