D’Alessandro (Italia Viva): Di Berardino e Di Pangrazio interessati al nostro progetto. Lavoriamo per una rappresentanza su Avezzano

Avezzano. Anche Italia Viva è al lavoro per dare il proprio contributo in vista delle comunali di Avezzano. Il partito fondato lo scorso settembre dall’ex premier Matteo Renzi è rappresentato in Abruzzo dal deputato Camillo D’Alessandro, ex Pd, che ha definito il nuovo progetto politico come un’idea all’insegna del coraggio e dell’innovazione.

“Le nostre porte sono aperte a coloro che vogliono aderire. Siamo in una fase di post comitati, adesso parliamo di adesione al partito” spiega D’Alessandro. “Su Avezzano abbiamo diverse manifestazioni d’interesse, su tutte quella di Domenico Di Berardino, ex presidente del consiglio comunale, e Giuseppe Di Pangrazio, ex presidente del Consiglio Regionale. Attualmente, però, non posso dare per ufficiale il loro ingresso perché, di fatto, ancora non c’è stato. Affermarlo, quindi, non sarebbe veritiero”.

“Per le comunali vogliamo prima di tutto capire il progetto, poi si potrà parlare di liste. So che ci sono gruppi di cittadini che stanno organizzando dei comitati, e questo a prescindere dalle figure politiche locali. Le adesioni sono libere e non sono confezionate da alcun esponente locale – da qui le adesioni online – non c’è un termine di scadenza, se non, laddove Italia Viva dovesse essere presente alle comunali, quello della consegna delle liste. O andando in proprio o sostenendo una lista civica”.

“Il nostro obiettivo è allargare la coalizione di centrosinistra. Siamo giovani ma non abbiamo la smania di presentarci. Attendiamo dialogo e prospettiva per un centrosinistra allargato. Presenteremo il simbolo solo per competere come coalizione unita. Ma i tavoli che si costituiscono in ogni Comune devono coinvolgere Italia Viva e mondo civico ragionare. Solo a quel punto decideremo il da farsi”, conclude D’Alessandro.