Dal prenatale all’agonismo: il percorso della scuola nuoto Pinguino

Da dentro al pancione di mamma fino ad arrivare ad esperienze agonistiche: il percorso della scuola nuoto Pinguino ti accompagna letteralmente in tutto il cammino di crescita, dal primo approccio all’acqua ai corsi master.

Il mese di settembre è ormai trascorso e nella realtà avezzanese si è già dato il via a tutte le attività che animano le vasche lungo il corso dell’anno. Ecco allora che faremo un viaggio virtuale mostrandovi tutte le tappe che i vari settori della Pinguino sono in grado di offrirvi. Cominciamo.

Corso gestanti.

Tutto parte da dentro al pancione di mamma. La Pinguino infatti propone, grazie alla professionalità e competenza della collaboratrice Annalisa Di Febo, corsi preparto per tutte quelle donne in dolce attesa che sono in un periodo in cui un’attività fisica leggera e svolta con regolarità provoca effetti positivi nel rilassamento e benessere psicofisico.

Vasca baby con il corso neonatale.

È nella vasca baby che si svolge il corso neonatale. Parliamo di un corso di primo approccio all’acqua che coinvolge i bambini da 0 a 36 mesi. In piscina, insieme a mamma e papà e alle istruttrici Petrella Denise e Cariola Roberta, si comincerà a scoprire il mondo dell’acqua che arrecherà numerosi benefici al bambino in termini di benessere e sviluppo.

Vasca baby con il corso di ambientamento.

Nella vasca baby, insieme a Luca Macerola e Valerio Iacovoni, prima con i braccioli e successivamente senza, i bambini dai 3 ai 6 anni potranno iniziare un vero e proprio cammino di preparazione alla vasca grande. L’obiettivo è quello di introdurre loro nel migliore dei modi nelle fasi successive del percorso natatorio.

Vasca grande con settore propaganda, pre-agonistica, agonistica e master.

La vasca grande racchiude una fascia di persone senza limiti di età. Gli atleti vengono suddivisi in base alle proprie capacità e al proprio livello.

Si parte dal settore propaganda , seguito da Roberta Cariola, Mario Paris e coordinato da Denise Petrella , ovvero un settore intermedio che fa da collante tra la scuola nuoto e il settore agonistico. Si tratta di allievi che possono continuare ad apprendere e migliorare le tecniche natatorie per poi metterle successivamente in pratica con la partecipazione a gare e competizioni.

, seguito da , ovvero un settore intermedio che fa da collante tra la scuola nuoto e il settore agonistico. Si tratta di allievi che possono continuare ad apprendere e migliorare le tecniche natatorie per poi metterle successivamente in pratica con la partecipazione a gare e competizioni. Con il preagonismo , invece, i bambini iniziano un percorso di specializzazione e perfezionamento tecnico in ottica gara. Si apprendano alcuni “fondamentali” del nuoto a cui si comincia a dare una certa continuità per costruire un solido bagaglio della disciplina sportiva.

, invece, i bambini iniziano un percorso di specializzazione e perfezionamento tecnico in ottica gara. Si apprendano alcuni “fondamentali” del nuoto a cui si comincia a dare una certa continuità per costruire un solido bagaglio della disciplina sportiva. L’agonismo , naturalmente, rappresenta l’evoluzione del settore propaganda e del preagonismo. Impegno, allenamenti, spirito di competizione che permetteranno ai ragazzi di diventare veri e propri atleti grazie all’aiuto dei coach Mario Paris e Daniele Galliani . Nella struttura, è possibile cimentarsi nelle seguenti discipline: nuoto, nuoto per salvamento, nuoto di fondo e nuoto sincronizzato. Quest’ultimo è seguito dalle istruttrici Francesca Sabatini, Gallese Fabiana, Susanna Di Matteo, Valeria Franchi.

, naturalmente, rappresenta l’evoluzione del settore propaganda e del preagonismo. Impegno, allenamenti, spirito di competizione che permetteranno ai ragazzi di diventare veri e propri atleti grazie all’aiuto dei coach . Nella struttura, è possibile cimentarsi nelle seguenti discipline: nuoto, nuoto per salvamento, nuoto di fondo e nuoto sincronizzato. Quest’ultimo è seguito dalle istruttrici Una squadra di nuoto agonistico mini-Master non poteva mancare. Questa nasce con lo scopo di avvicinare ragazzi e famiglie al mondo del nuoto attraverso allenamenti settimanali dove i ragazzi apprenderanno che il miglioramento delle proprie capacità e la trasformazione di queste in abilità richiede impegno e continuità. Inoltre, il corso offre uno sbocco naturale per tutti gli allievi, che giunti al temine del percorso formativo della scuola nuoto, vogliono impegnarsi in qualche cosa di nuovo e stimolante, sotto la guida esperta del coach Alfredo Orazi .

non poteva mancare. Questa nasce con lo scopo di avvicinare ragazzi e famiglie al mondo del nuoto attraverso allenamenti settimanali dove i ragazzi apprenderanno che il miglioramento delle proprie capacità e la trasformazione di queste in abilità richiede impegno e continuità. Inoltre, il corso offre uno sbocco naturale per tutti gli allievi, che giunti al temine del percorso formativo della scuola nuoto, vogliono impegnarsi in qualche cosa di nuovo e stimolante, sotto la guida esperta del . È sempre sotto la sua guida che si passa al nuoto Master, che rappresenta un ottimo mezzo per divertirsi, trovare nuovi amici e mantenersi in forma. È risaputo ormai che il nuoto è uno degli sport che giovano maggiormente al nostro corpo, che viene sollecitato sotto ogni aspetto (resistenza, velocità, capacità aerobica, etc). Inoltre, è una delle discipline più efficaci nel rallentamento dell’invecchiamento e del decadimento dell’apparto cardiocircolatorio, muscolare e scheletrico.

Ma non è finita qui: la Pinguino propone percorsi di riabilitazione in acqua con il dottor Gianluca Massimiani mentre con la dottoressa Annamaria Anselmi si cura il settore della psicologia in acqua. Tutti gli atleti, inoltre, vengono seguiti oltre che dal loro coach da un preparatore atletico, da un nutrizionista e da un osteopata. Attività collaterali, queste, che arricchiscono l’ampio ventaglio dei servizi offerti dalla struttura per realizzare un viaggio a 360 gradi nel mondo natatorio.

ECCO LA SQUADRA DEGLI ISTRUTTORI PINGUINO

