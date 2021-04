Dal cuore dell’Abruzzo nasce Farabella: pane, pasta, biscotti e farina senza glutine

Un imprenditore attento, una domanda sempre più in crescita e un sogno di portare sulle tavole dei celiaci un prodotto di qualità. E’ nata così la linea senza glutine della Fararabella: pasta, pane, dolci e farine senza glutine dal cuore dell’Abruzzo da sempre disponibile nella Farmacia De Bernardinis.

Era il 1998 quando la Bioalimenta ha iniziato a muovere i primi passi a Fara San Martino, cittadina nel parco nazionale della Majella, nota per la presenza di numerosi pastifici. All’epoca la celiachia era già diffusa ma ancora non c’era una vasta offerta di prodotti per chi doveva necessariamente mangiare prodotti senza glutine.

Fu proprio per questo che l’azienda decise di realizzare uno stabilimento esclusivamente dedicato al senza glutine per fare in modo che anche i celiaci potessero soddisfare le proprio esigenze e i propri desideri a tavola. Passo dopo passo è nata una linea sempre più ricca e variegata che dalla provincia di Chieti ha raggiunto l’Italia intera.

Alla parola d’ordine “qualità” è stata unita “tradizione” e “innovazione” per creare un prodotto che potesse rispettare i processi tradizionali e rispettare le caratteristiche originarie e le proprietà nutrizionali delle materie prime da trasformare.

Si possono trovare quindi diversi formati di pasta “Regionali” come orecchiette, strozzapreti, cavatelli, garganelli e cicatelli, ma anche gnocchi di patate con riso, quinoa o mais, fettuccine paglia e fieno o multicereali e poi preparati per pasta, pane e dolci. Per i più golosi poi ci sono i biscotti e le crostate e ora anche una linea bio con una ricetta classica solo di mais e riso e Plus + fonte di fibre, ferro e potassio.

La Farmacia De Bernardinis da anni ha puntato su questa linea tutta abruzzese proprio perchè unisce qualità e ricerca per creare prodotti buoni e gustosi! Non vi resta che provarli tutti…

