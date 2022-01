Dal bilancio della Regione 20mila euro per la promozione turistica di Collelongo

Collelongo. In arrivo per il Comune di Collelongo 20 mila euro assegnati dai fondi di bilancio stanziati per il 2022 su proposta del consigliere regionale Mario Quaglieri.

Il contributo è stato riconosciuto per progetti finalizzati alla promozione turistica grazie al lavoro svolto dall’assessore Tina Sucapane, insieme al consigliere Armando Sucapane, che hanno sensibilizzato e portato all’attenzione della Regione e della Provincia, attraverso il consigliere provinciale Gianluca Alfonsi, idee e proposte volte a favorire uno sviluppo del turismo innovativo ed eco-sostenibile.

“Considero la collaborazione con il gruppo Fratelli d’Italia proficua per il nostro Comune e necessaria per apportare insieme al sindaco Rosanna Salucci buone iniziative per il paese”, commenta l’assessore Sucapane, “quindi un grazie speciale al dottor Mario Quaglieri, un marsicano che ci rappresenta nel miglior modo possibile, sempre attento alle esigenze del nostro territorio”.