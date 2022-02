Dai monti alla città, lupo avvistato di notte ad Avezzano

Avezzano. Un lupo è stato avvistato l’altra notte ad Avezzano, in via dei Fiori, non lontano dal centro della città.

Capita spesso in questo periodo che il freddo in quota e la scarsità di cibo facciano scendere gli animali selvatici nei centri urbani.

Anche il lupo può essere condizionato dall’odore del cibo, in questo caso meglio dire dei rifiuti, e quindi è possibile che arrivi in città, dove purtroppo, per via dell’incivilità di molti, esistono anche discariche a cielo aperto, per strada, dove gli animali selvatici possono trovare di tutto.

L’animale è stato filmato per qualche breve secondo e poi è sparito nel buio. Questo è anche il periodo dell’accoppiamento per il lupo e anche per questo si muove di più.

Link per il video competo:

https://youtube.com/shorts/vYOjEOUKFng?feature=share