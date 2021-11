Dacia Maraini al Teatro dei Marsi: spettacolo e confronto con chi ogni giorno combatte la violenza alle donne

Avezzano. La “Casa delle Donne nella Marsica” e “BeFree Cooperativa Sociale” hanno in animo di celebrare con la cittadinanza marsicana la “Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, organizzando al Teatro dei Marsi uno spettacolo teatrale curato dalla regia di Dacia Maraini, tratto dal testo della scrittrice “Passi Affrettati”.

L’appuntamento è alle 17:30. L’evento sarà aperto da un dibattito sulle tematiche di genere in cui interverrà Dacia Maraini accompagnata della presidente della Cooperativa sociale BeFree, Oria Gargano e della responsabile del centro Anti Violenza della Marsica e casa rifugio Daniela Senese.

Modererà il dibattito la giornalista Gioia Chiostri.

Seguirà lo spettacolo teatrale curato dalla Compagnia “Le Nuvole Teatro” diretta da Gianni Afola, al termine del quale la scrittrice saluterà i suoi lettori nel foyer.

L’ingresso è gratuito e bisognerà essere muniti di green pass, come da procedure anti covid. L’evento è patrocinato dal Comune di Avezzano e dalla Commissione per le Pari Opportunità.

L’organizzazione si riserverà di raccogliere donazioni spontanee in loco per sostenere il Centro Antiviolenza e la Casa rifugio.

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, e si ringraziano, Rotary Club, Tekneko, Celi Calcestruzzi, Ambecò, Rotaract Club e Obiettivo Qualità Consulting.

La “Casa delle Donne nella Marsica”, centro antiviolenza sito nel comune di Tagliacozzo e Casa Rifugio ad indirizzo segreto che accoglie e sostiene donne vittime di violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche, è gestita da “BeFree Cooperativa Sociale contro tratta violenza e discriminazioni”, che realizza progetti a favore delle donne che sperimentano situazioni di violenza di genere.

Il centro antiviolenza e la casa rifugio de “La Casa delle Donne nella Marsica” sono finanziati dal bando 8×1000 della chiesa Valdese e dal finanziamento della regione Abruzzo previsto dalla L. R. 20 ottobre 2006, n. 31.