Da Villavallelonga a piazza San Pietro in bicicletta per la Domenica delle Palme

Villavallelonga. Quaranta bikers da Villavallelonga a Roma, per la tradizionale pedalata della domenica delle Palme. Questa mattina, il gruppo della Villavallelonga Bike, primo in Abruzzo, è partito dalla Marsica verso la capitale. Numerosi gli iscritti e i tesserati arrivati da tutto il territorio che hanno ripercorso l’antica strada della transumanza.

A organizzare l’evento del 2022 come sempre la VallelongaBike, che come ogni anno sfida i 120 chilometri in mountain bike dalla Marsica fino piazza San Pietro, in onore della domenica delle Palme.Un rito che coinvolge tutti i biker locali e non per una pedalata all’insegna dell’amicizia e per uno sport che riscuote sempre più successo.