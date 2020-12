Da soli o in compagnia, durante queste feste bevete cose serie: le offerte “last second” di Sabatini all’ex Palaghiaccio

Quelle di quest’anno saranno festività anomale, ormai lo abbiamo capito e non possiamo fare altro che accettare le restrizioni imposte. Un sacrificio necessario se vogliamo tornare tutti alla normalità, prima possibile. Limitare i festeggiamenti non significa però limitare anche i brindisi. Anzi, forse oggi più che mai non dobbiamo accontentarci del primo spumantino o di una boccia pescata a caso chissà dove! chi ne ha le possibilità è forse il caso che si conceda qualche “sfizio” in più, da vivere in maniera intima, personale, ma almeno alla grande.

In tal senso, Sabatini Beverage&Food, il noto marchio marsicano nella sua splendida sede dell’ex Palaghiaccio, nucleo industriale di Avezzano, ha in serbo per voi delle offerte dell’ultimo minuto davvero interessanti. Vini secchi, bollicine, passiti da abbinare ai dolci delle feste e, perché no, prestigiosi liquori e distillati per il dopo pasto. La lista sarebbe troppo lunga: vi lasciamo solo con un video di presentazione ed un invito a recarvi direttamente in sede per avere i migliori suggerimenti.

Sabatini Beverage&Food

Via Nicolà Copernico, 46 – ex Palaghiaccio di Avezzano