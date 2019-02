Da Pimento serata eccezionale tartufo e champagne

Avezzano – Giovedì 21 Febbraio presso il ristorante Pimento in via Crispi si svolgerà una cena di rara qualità per un territorio povero di eventi come il nostro. Arrivato dalla Francia per l’occasione, uno dei manager della prestigiosa maison di Champagne Laurent Perrier, i cui vini sono apprezzati e bevuti in tutto il mondo, racconterà ai pochi fortunati presenti lo stile speciale ed unico di queste bollicine. Un’azienda, la Perrier, con oltre 200 anni di storia, caratterizzati da una maniacale ricerca della perfezione in tutti i passaggi produttivi: dalle vigne, curate con approccio minimalista senza uso di pesticidi e chimica, passando per la vinificazione separata a temperatura controllata di ogni singolo appezzamento, fino al rigore e alla precisione applicata in fase di spumantizzazione, in un ideale connubio tra tradizione e modernità.

Per non essere da meno il Fucino ha risposto con una delle nostre eccellenze territoriali, i tartufi pregiati di Gianni Orlandi, nome assai noto ai lettori per la passione e lo spirito instancabile con cui promuove i suoi prodotti in tutto il territorio. Sarà infatti lui a fornire allo chef Manuel Vetrari, titolare del ristorante insieme alla compagna Erica, la materia prima d’eccezione che gli servirà per elaborare un menù a sorpresa di quattro portate che saranno abbinate ad altrettanti vini della casa francese.

I posti disponibili sono andati via molto velocemente, ma Manuel ed Erica faranno il possibile per accontentare tutti.

Chiamateli subito però!

Pimento Restaurant

Via F. Crispi, 69 – Avezzano

Per info: 0863-21678

Costo della serata: 120,00 € a persona