Da pedinamenti a episodi di violenza, divieto di avvicinamento alla ex per un 46enne marsicano

Celano. Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Avezzano ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa nei confronti di un uomo, colpevole del reato di stalking. L’uomo, un 46enne residente a Celano, da un anno a questa parte, aveva posto in essere numerosi atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, attuati mediante pedinamenti, appostamenti, telefonate e messaggi intimidatori, sfociati in veri e propri episodi di violenza.

L’uomo, nonostante il provvedimento di Ammonimento del Questore, aveva dato inizio all’escalation degli episodi criminosi, gettando letteralmente nel panico la vittima. La misura cautelare a cui è stato sottoposto, vieta di tentare ogni tipo di comunicazione con la vittima, stare lontano dai luoghi abitualmente frequentati da essa e comunque tenere una distanza di almeno cento metri dalla donna.