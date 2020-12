Da Medilab Avezzano la fisioterapia non si ferma: nuova riabilitazione per deficit respiratori post Covid-19

Lo studio specialistico ortopedico e fisioterapico Medilab di Avezzano continua a erogare in totale sicurezza i suoi servizi per rimanere vicino ai pazienti anche in questo complesso periodo.

La fisioterapia, al contrario di come si potrebbe pensare, non si è fermata neanche in seguito agli ostacoli che il Coronavirus le ha posto di fronte. Anzi, è andata avanti.

Come ci racconta il team specializzato nel campo della fisioterapia nel centro Medilab di Avezzano, situato in via Santucci, 22:

“Sin dallo scoppio dell’emergenza sanitaria, nel nostro studio abbiamo garantito il supporto medico necessario, nel rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni e norme volte a evitare la diffusione del contagio da Coronavirus”.

“Ancora oggi, nonostante il passaggio dell’Abruzzo in zona rossa, noi di Medilab offriamo ambienti sanificati all’interno dei quali si svolgono regolarmente visite e sedute che presentano tutte le condizioni per intervenire senza nessun tipo di rischio”.

C’è di più… non solo le attività fisioterapiche non hanno subito uno stop ma hanno anche intensificato lo studio e la ricerca per un lavoro che va al passo con il progresso.

Nuova riabilitazione per deficit respiratori post Covid-19

“Dall’inizio della pandemia”, ha affermato il team, “abbiamo seguito 9 corsi di aggiornamento per dare al servizio che offriamo ai nostri pazienti ancora più qualità di quella garantita quotidianamente”. Un esempio?

“L’ultimo corso di aggiornamento che abbiamo completato”, ha continuato, “è rivolto alla riabilitazione di deficit respiratori, migliorandoli fino ad annullare totalmente i sintomi per il paziente post Covid-19“.

“Andiamo così a migliorare l’elasticità dei polmoni e a potenziare la capacità muscolare del complesso toraco dorsale con una serie di esercizi specifici e personalizzati”.

“Il tutto potrà essere eseguito in sole dieci sedute, attraverso le quali porteremo il paziente post Covid o qualsiasi paziente anche con patologie cardio respiratorie più comuni a riabilitare l’intero sistema”.

