Da lunedì scuole aperte nei Comuni in zona rossa fino alla prima media

Avezzano. Asili nido, scuole per l’infanzia e scuole primarie nei Comuni marsicani in zona rossa saranno regolarmene aperte. In base a quanto previsto dall’ultimo decreto del presidente Draghi anche nelle città e nei paesi posti in zona rossa la didattica da lunedì rimarrà in presenza fino alla prima media.

La didattica a distanza sarà quindi attivata a distanza solo per gli alunni che frequentano le scuole medie e per gli studenti delle scuole superiori. Andranno invece a scuola i bambini dei nidi, delle scuole per l’infanzia e delle primarie di Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco e Aielli da lunedì in zona rossa.