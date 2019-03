Da Los Angeles ad Avezzano, Flaminia Genoese a tu per tu con gli allievi di Harmony Danza

Avezzano. Dalle sale di ballo della California a quelle di Avezzano. E’ stata ospitata da Harmony Danza, Flaminia Genoese: ballerina, insegnante e coreografa internazionale che si è formata tecnicamente e didatticamente in Italia e a Los Angeles, dove è divenuta la prima donna italiana ad insegnare al Movement Lifestyle Studio.

Ieri gli allievi della scuola avezzanese hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un’insegnante che ha trasmesso loro i valori della cultura dell’hip-hop, acquisiti da lei stessa durante la lunga carriera in giro per il mondo.

Dal 2011, infatti, Flaminia Genoese tiene classi per l’Europa e nel 2015 è entrata a far parte della Black Light Society diretta artisticamente da Tony Tzar, collaborando con Shaun Evaristo fondatore della Movement Lifestyle di L.A. In veste di ballerina lavora oggi per l’agenzia Harmonia Holdings di New York grazie alla quale è diventata partner dell’artista Luhan che segue in un tour sia New York che a Pechino. Dal 2017, inoltre, è entrata anche a far parte dello staff/ artisti della Bloc Agency di Los Angeles.

La lezione intensiva, che rientra nell’Hip-Hop Studies Project, promosso dall’Harmony Danza, ha permesso di far crescere i giovani allievi che ne hanno preso parte. Tanto l’entusiasmo e intense le emozioni che hanno contraddistinto un sabato pomeriggio trascorso all’insegna della passione per la danza.