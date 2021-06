Da Iper Risparmio Casa Avezzano l’estate ha il sapore di rinascita

Iper Risparmio Casa – Avezzano vuole essere un punto di riferimento per tutti in questi mesi di ripartenza. E lo fa rispondendo alle necessità di coloro che vanno alla ricerca di strumenti e mezzi per tornare a viversi al meglio questo periodo, complice anche l’arrivo della bella stagione che si traduce in momenti di piacere da godersi all’esterno.

Estate vuol dire caldo, vuol dire sdraiarsi in giardino ma anche mangiare sul terrazzo o sul balcone, trascorrendo gran parte del giorno all’aria aperta. E chi non ha già pensato ad acquistare tavolini, gazebi, dondoli, piscine o divanetti per ricreare un angolo di pace fuori casa propria dove stare a contatto con la natura o rilassarsi sotto al sole leggendo un bel libro? Ecco allora che Iper Risparmio Casa Avezzano vi propone: Dondolo Slim 3 posti a 79.00, Ombrellone 3x2m vari colori a 39.90 e Set Divanetto Wicker 3pz a 139.00.

C’è chi ha deciso, invece, che questa stagione la trascorrerà viaggiando, andando magari al mare e allora starà già facendo la lista di tutto il materiale di cui ha bisogno per gustarsi la spiaggia nel migliore dei modi. Qualche esempio di articoli che puoi trovare in negozio? Ombrelloni Spiaggia Colori Assortiti a 14.90, Lettino Spiaggia colori assortiti a 23.90, Spiaggina alluminio Ischia con cuscino a 24.90, Piscina Gonfiabile a 7.90, Infradito assortiti donna/Uomo a 0.99, borse termiche per mantenere cibo e bevande al fresco e nuovi teli di ultima tendenza.

Iper Risparmio Casa Avezzano è vicino anche ai titolari di attività come bar e ristoranti. In occasione della riapertura, infatti, è possibile acquistare set di prodotti utili a creare spazi all’aperto dove poter garantire servizi come pranzi, cene o aperitivi in location comode e innovative. Da Risparmio Casa Avezzano potete trovare una vasta scelta di tavoli, sedie e ombrelloni tutti a prezzi scontassimi.

Inoltre, all’interno e all’esterno dello store, ci si può rendere conto delle dimensioni, della praticità e delle varianti degli articoli a cui si è interessati, facendosi consigliare da un team preparato e competente.

Anche d’estate, non si può fare a meno delle offerte che riguardano il core business dell’azienda. Ecco qualche esempio: Fabuloso Pavimenti a 0.88, Malizia Bagno Schiuma a 0.99, Svelto Ecoricarica 2 lt a 1.29 e Dove Doccia Schiuma a 0.79

Infine, non mancano i vantaggi della fidelity card attraverso cui è possibile accumulare punti fin dal primo utilizzo (l’attivazione è gratuita e viene effettuata direttamente in cassa). Ogni 50 centesimi di acquisto verrà caricato un punto. Una volta raggiunto il limite richiesto, i punti si trasformeranno in spesa, per risparmiare sempre di più a ogni compera che si effettua.

Sei pronto per una ripartenza all’insegna della qualità e della convenienza? Buon’estate a tutti da Iper Risparmio Casa Avezzano.

#adv #advertising