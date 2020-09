Da Happy Wok un’esperienza culinaria all’insegna dell’internazionalità

Un’esperienza culinaria all’insegna dell’internazionalità. Questa è la proposta di Happy Wok, il ristorante di Cappelle dei Marsi che vuole rappresentare la nuova frontiera della cucina nella Marsica.

Non solo un luogo in cui poter celebrare occasioni importanti ma anche uno spazio ideale per cene o pranzi veloci con colleghi di lavoro o con la propria famiglia.

Se sei una mamma indaffarata e il lavoro ti porta via molto tempo, saprai quanto è importante riuscire a trovare un trovare un luogo in cui consumare quotidianamente pranzi e cene senza rinunciare alla qualità e genuinità dei prodotti come quando si è a casa e si cucina per i propri figli.

Sostituire casa, dunque, in termini economici, di atmosfera ma anche di scelte relative ai prodotti da mangiare non è semplice ma Happy Wok rappresenta una valida alternativa.

I prezzi fissi e la filiera alimentare a chilometro zero – che da tempo lo chef porta a tavola con i suoi piatti per un mix tra tradizione e innovazione – sono ciò che conquistano la fiducia, oltre che il palato, dei clienti marsicani e delle mamme o dei papà che portano i propri figli a mangiare fuori.

Ma Happy Wok non è solo questo. Gli appassionati di cucina alla ricerca di nuove esperienze riescono a trovare i giusti stimoli nel ristorante guidato da Agi Zhu e il suo team.

Quella del ristorante internazionale marsicano, infatti, è una proposta ricca e varia: una fusione di etnie e specialità culinarie in grado di soddisfare tutti i palati grazie a cucine provenienti da ogni parte del mondo.

Che sia per un pranzo di lavoro, per mangiare buon cibo, per una cena veloce o per una celebrazione importante, oltre alla qualità di ciò che viene servito a tavola, alla base c’è la professionalità che caratterizza il team del ristorante.

I clienti si sentono a casa e si sentono cullati dal momento in cui mettono piede nel locale fino al momento in cui vanno via.

Ristorante Happy Wok Avezzano