Da FormAbruzzo parte il corso per diventare operatore amministrativo segretariale, assicurati il tuo banco!

Avezzano. FormAbruzzo continua ad offrire i corsi migliori per chiunque sia alla ricerca di lavoro e voglia migliorare il proprio profilo professionale.

Sono in partenza, all’ente di formazione di Avezzano, i corsi per diventare operatore amministrativo segretariale. Pensi che sia il profilo e il corso adatto a te? Assicurati il tuo banco con FormAbruzzo!

L’operatore delle attività di segreteria e amministrazione, organizza e gestisce l’accoglienza, si occupa dell’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, del trattamento dei documenti amministrativo-contabile da lavoro di ufficio. In particolare cura i flussi informativi in entrata ed in uscita, l’agenda delle funzioni direttive di riferimento, il disbrigo delle pratiche burocratiche, l’organizzazione di riunioni e trasferte di lavoro, la raccolta, lo smistamento e l’invio di materiali e l’emissione, registrazione e archiviazione di documenti amministrativo-contabili.

L’ampiezza delle sue mansioni varia in relazione alle dimensioni dell’organizzazione e alla presenza di altre figure amministrative. È presente in imprese sia private che pubbliche di qualsiasi settore economico.

Il corso ha una durata di 198 ore in aula più 80 ore da svolgere come tirocinio presso aziende o studi professionali convenzionati. Il percorso verrà portato a termine in un quadrimestre.

Da normativa vigente l’attestato di qualifica da operatore amministrativo segretariale rilascia 1 punto e mezzo per le graduatorie per il personale Ata. Ma non solo: per i 10 anni di attività FormAbruzzo offre un pacchetto in cui, con il corso da operatore amministrativo segretariale, l’ente mette a disposizione anche il percorso che permette di ottenere la certificazione informatica Eipass e quindi, in un unico pacchetto, sempre da normativa vigente, si garantiscono 2.10 punti per le graduatorie del personale Ata.

Quali sono i requisiti obbligatori di accesso al percorso? L’assolvimento dell’obbligo di istruzione e la maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale.

Per i cittadini stranieri la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, dove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

I cittadini extracomunitari, inoltre, devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

Terminato il percorso FormAbruzzo rilascerà l’attestazione e il documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza.

Sei interessato a intraprendere questo tipo di percorso? Hai curiosità sull’inizio del corso? Lo staff di professionisti di FormAbruzzo è a tua disposizione.

Per iscriversi o avere maggiori informazioni è possibile mandare una mail a [email protected], visitare il sito www.formabruzzo.it o recarsi in sede, in via Falcone 5 ad Avezzano, Ex galleria Saila – corridoio giallo.

