Da dipendente a imprenditore, la vera storia del marsicano Di Giovambattista tra le pagine del suo libro

Massa d’Albe. Nelle appassionanti pagine del volume “Da Dipendente a Imprenditore”, edito da “Libri d’Impresa”, si scopre la storia vera di Feliciano Di Giovambattista, un uomo visionario e coraggioso. Un imprenditore marsicano originario di Massa d’Albe che ha saputo costruire da zero una Holding che partecipa ben 14 società. Inoltre, ha contribuito alla fondazione di Osa, la più importante community di imprenditori nel panorama nazionale, che ad oggi conta oltre 600 aziende.

Il racconto coinvolge da subito il lettore, grazie ad un linguaggio intimo e diretto che mette in luce i momenti chiave della vita dell’imprenditore: dalla prima infanzia nel piccolo paese marsicano, al trasferimento e l’adolescenza a Roma, all’arruolamento in Polizia, alla creazione delle prime attività commerciali, alla formazione con i migliori Guru internazionali sulla crescita personale e imprenditoriale, fino alla costituzione della grande Holding.

La lunghissima serie di successi e insuccessi ha reso Feliciano un imprenditore esperto, fino a farlo diventare un vero e proprio “imprenditore seriale”, a tal punto da poter essere uno straordinario esempio per tante persone.

Nel libro “Da dipendente a imprenditore” l’esperienza personale dell’autore si fonde con preziosi insegnamenti su strategia d’impresa, leadership, crescita personale e intelligenza finanziaria. Un testo rivolto ai dipendenti che desiderano fare il salto verso l’affascinante mondo imprenditoriale. Una guida importante per gli imprenditori di oggi e di domani che hanno o vorrebbero trovare il coraggio di uscire dai propri limiti spingendosi, attraverso la delega, verso le attività che generano denaro in modo autonomo, permettendo loro di riprendere il controllo della risorsa più preziosa in assoluto: il Tempo.

In occasione del lancio del libro in Italia, sarà disponibile gratis su Amazon l’ebook, fino a venerdì 30 ottobre. Per scaricare la versione digitale del volume è sufficiente andare qui e una volta aperto il link, cliccare su “Acquista adesso con un click”.