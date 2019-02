Da buco a voragine, a Luco dei Marsi i cittadini invocano un intervento congiunto del Comune e del Cam

Luco dei Marsi. Una voragine che si è aperta nel terreno da ormai diversi anni, oggi rischia di diventare un pericolo per l’incolumità dei passanti. Alcuni cittadini di Luco dei Marsi, esasperati, ci hanno segnalato in redazione questa problematica, che da disagio per pedoni e automobilisti, oggi si è trasformato in emergenza.

La voragine, che si trova all’incrocio tra via dei pozzi e il Vicolo Corto, si è aperta nell’anno 2013, dopo che il terreno sotto lo strato di asfalto, per cause sconosciute, è sprofondato. I cittadini del quartiere più volte si sono rivolti al Cam e alle diverse amministrazioni comunali, prima quella Palma e in seguito alla De Rosa, ma né il comune né il consorzio acquedottistico, riescono a trovare una soluzione, che sembra sia più legata ad un discorso di competenze che alla difficoltà di risolvere il problema in sé.

Ora però, che la voragine ha superato abbondantemente il metro di profondità, nemmeno le transenne messe a ridosso del buco danno più sicurezza agli abitanti del quartiere e ai tanti passanti che, ogni giorno, transitano in quella zona per andare a praticare sport. Sono diversi i cittadini che, oggi più che mai, ne sollecitano la risoluzione, sperando anche in un intervento congiunto tra Comune e Cam, purché si trovi una soluzione nel più breve tempo possibile a quest’annosa problematica.