Da Avezzano in Ucraina un furgone pieno di beni: arriva da Rindertimi e le donne immigrate nella Marsica

Avezzano. È partito questa mattina, dall’associazione che ha sede ad Avezzano, Rindertimi, un furgone ricolmo di beni alimentari, medicinale e indumenti e prodotti per l’igiene, raccolto dalla rete di solidarietà con la comunità delle donne ucraine residenti ad Avezzano e nella Marsica.

Il carico è destinato in Ucraina e andrà a persone e famiglie direttamente conosciute e preavvisate per la ricezione e la distribuzione tra la popolazione in evidenti difficoltà esistenziali per la guerra in corso.

Per giovedì prossimo è in programma un altro viaggio con ulteriori beni di prima necessità già preparati o in corso di raccolta.

Lo rende noto per il coordinamento Rindertimi, Fiorella Bultrini.