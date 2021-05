Da Avezzano in Trentino per riparare un’auto: Select Car e l’importanza del customer care

Quale miglior modo di conoscere una realtà se non quello di raccontare storie vere, concrete, autentiche che la riguardino da vicino e che riescano a lasciarci una chiara idea di quali sono i valori attraverso cui si muove?

Lo faremo oggi, in questo articolo, potandovi al corrente di un curioso episodio rivelatore di come Select Car di Avezzano abbia inserito tra le proprie priorità quella di soddisfare il cliente a tutti i costi.

Immaginate questa situazione, che non discosta di una virgola da quella effettivamente accaduta: decidete di partire in vacanza, una bella settimana bianca in Trentino con la propria famiglia. Valige pronte nel portabagagli, il pieno fatto, tutti a bordo e si parte. Siete in viaggio, avete ormai salutato con la mano la Marsica, l’Abruzzo, avete percorso un lungo tratto centrale dello Stivale e siete quasi arrivati a destinazione.

Tutto sembra andare per il meglio ma poi, improvvisamente, la vostra auto inizia a dare problemi. Non capite bene di che natura sia il danno ma fortunatamente riuscite ad arrivare in città. A questo punto, cosa fare? Rovinarsi la vacanza appena iniziata non vi sembra l’ideale. Allora provate il tutto per tutto: chiamate Select Car, spiegate la situazione e ricevete questa risposta: “Ok, nessun problema. Da Avezzano partiamo e veniamo a recuperare la macchina in Trentino”.

E così è stato. Il protagonista di questa disavventura ha avuto modo di dare inizio alla sua settimana bianca, senza dover pensare a come poter trovare una soluzione per la sua auto. La soluzione gliela hanno portata i professionisti di Select Car che dopo aver fatto un lungo viaggio sono andati a recuperare la macchina lasciandogliene una in sostituzione tramite la quale il cliente ha avuto modo di spostarsi e di tornare a casa dove la sua lo aspettava in perfette condizioni dopo una accurata fase di riparazione.

Questo è solo uno di tanti esempi di customer care: l’attenzione e la cura nei confronti del cliente sui cui il concessionario avezzanese punta in particolar modo.