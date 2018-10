Da Avezzano arriva su Kickstarter un progetto di riciclo che trasforma vecchi ingranaggi in lampade artigianali di design

Avezzano. Il sogno di una coppia di giovani artigiani, lui avezzanese, lei finlandese, sta per realizzarsi. Luigi e Maria, questi i loro nomi, sono sbarcati su Kickstarter, una piattaforma web internazionale dove i progetti innovativi vengono finanziati da tutto il mondo. Chiunque può contribuire aggiudicandosi un oggetto o un servizio che verrà poi prodotto realizzato su misura.

Il progetto di Luigi e Maria non nasce a caso ma è frutto di anni di studi e di ricerca che, uniti alla propensione per il riciclo in ogni sua forma, si è concretizzato sotto forma di lampade ed altri complenti d’arredo di design.

“Non solo lampade, ma anche portapenne, scrivanie e progettazione completa di interni”, dichiara orgoglioso Luigi, che si è formato come designer e visual merchandiser per Zara e adesso sta portando la sua piccola impresa a diventare un punto di riferimento per che vuole allestimenti ed ambienti alternativi e stimolanti.

Non nasconde l’emozione Maria, ingegnere finlandese con la passione per il made in Italy: “quando i miei parenti ed amici dalla Finlandia hanno saputo della campagna hanno iniziato a tempestarmi di chiamate e messaggi di congratulazioni, non mi aspettavo tutto questo calore perché ancora non mi rendo conto della portata del nostro progetto”.

“Luigi’s Lamp”, questo il nome del progetto su Kickstarter, effettivamente può avere un peso non indifferente sul modo di approcciarsi al design in maniera sostenibile. Per tutti quelli che vogliono saperne di più o sostenere il progetto, questi i link alla campagna Kickstarter e alla pagina Facebook della coppia di artigiani: https://goo.gl/v4ades https://www.facebook.com/ luigicasoli.lights/