Cultura, musica, teatro, sport e enogastronomia per l’estate 2022 di Gioia dei Marsi

Presentato il cartellone estivo a Gioia dei Marsi

Gioia dei Marsi. È stato presentato il cartellone estivo a Gioia dei Marsi. Numerosi gli eventi in programma.

“Un a programmazione ricca di iniziative di diverso genere per soddisfare le esigenze ed i gusti di tutti”, ha dichiarato il sindaco Gianluca Alfonsi.

“Cultura, musica, teatro, sport ed enogastronomia al centro dei tanti eventi per dare una risposta attrattiva ai nostri cittadini ed ai tanti turisti che vengono a visitarci. Ringrazio le associazioni per la preziosa collaborazione fornita per organizzare e realizzare tutti i previsti momenti di svago in questa pausa estiva. Uniti, insieme vogliamo far rivivere il nostro Paese e renderlo attrattivo. Abbiamo fatto il massimo possibile considerate le ristrettezze economiche e il fatto di esserci da poco insediati come nuova Amministrazione e siamo certi che numerosi verrete a farci visita. Vi aspettiamo davvero con “Gioia” ha concluso il primo cittadino”.