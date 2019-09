Arredare una casa: l’importanza della cucina

Acquistare nuovi mobili per l’arredamento della propria casa rappresenta un momento delicato. Si tratta, infatti, di un investimento importante non solo a livello economico ma anche perché i prodotti scelti ci accompagneranno per un lungo periodo della nostra vita. Non fa eccezione la cucina: uno spazio della casa ormai diventato più di un semplice luogo dove cucinare i pasti.

Per conoscere qualcosa in più su questo mondo, abbiamo contattato il team di Nuovo Ambiente Arredamenti, specializzato nella progettazione e nella vendita di questo arredo, nonché unico rivenditore avezzanese di cucine Scavolini, tra le più amate dagli italiani.

Perché scegliere Nuovo Ambiente Arredamenti per comprare una cucina?

Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione di cucine su misura. In particolare proponiamo cucine moderne, ma anche classiche, contemporanee e cucine shabby chic. Ci occupiamo di tutto: dal rilievo alla progettazione e assistenza. Oltre a impartire consigli d’arredo ai nostri clienti, forniamo un supporto visivo grazie alla realizzazione della cucina su carta e successivamente in 3D, così da dare l’impressione di trovarsi già nella stanza dei propri sogni e avere una anteprima realistica della cucina.

Che tipo di cucine vengono proposte?

Spazio alla fantasia! Grazie al nostro ampio showroom i clienti hanno la possibilità di vedere la maggior parte delle nostre proposte e toccare con mano la qualità dei mobili. C’è l’opportunità di trovare ogni tipologia di cucina realizzata su misura e secondo le varie esigenze e i diversi gusti. Questo grazie alla presenza nel nostro team di progettisti qualificati. Cucine moderne con isola, cucine design, cucine moderne piccole, cucine moderne economiche, cucine moderne con penisola: tutto è realizzabile in ogni colore, con ogni tipo di fornitura e per ogni livello di budget.

Perché Nuovo Ambiente Arredamenti vende cucine Scavolini?

A noi piace accontentare il cliente a 360 gradi. Cosa vuol dire? La scelta della cucina deve rispecchiare i gusti personali di chi la compra ma soprattutto deve rispondere ai criteri di funzionalità, sicurezza, ergonomia, alta qualità dei materiali e design all’avanguardia. Inoltre, il servizio di assistenza garantita di Scavolini protegge la cucina per ben 10 anni. Ma non è tutto: sono numerose le formule che l’azienda offre per andare incontro al cliente in termini di convenienza. Oltre alla cucina si possono infatti ricevere in omaggio o con vantaggiosi sconti elettrodomestici o complementi (tavoli e sedie). Infine, Scavolini vanta una qualità certificata e una sostenibilità garantita, lavorando nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza in ogni fase dell’attività.

