Cuccioli lasciati a morire soffocati in un sacco dell’immondizia, corsa contro il tempo per salvarli, ecco come adottarli

Avezzano. Cuccioli abbandonati dentro un sacco dell’ immondizia su via Nuova.

I volontari non credevano ai loro occhi quando si sono ritrovati davanti ad un sacco dell’immondizia da cui provenivano pianti e lamenti di alcuni cuccioli. Sono stati portati subito in salvo e stanno ricevendo le prime cure del caso in clinica. Le condizioni di salute sono critiche ma si sta facendo di tutto per salvare loro la vita. E’ necessaria una cagnolina in fase di allattamento.

Chiunque fosse interessato all’adozione può rivolgersi all’associazione Zampa Amica di Avezzano oppure contattare il numero 3491884548.