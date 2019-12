Cuccioli d’orso alla stazione di Civita d’Antino, il sindaco Cicchinelli, “ci siamo attivati per capire come intervenire”

Civita d’Antino. C’è entusiasmo in paese ma anche tanta preoccupazione dopo la diffusione del video dei due cuccioli d’orso che passeggiano per le strade di Civita d’Antino. Il filmato è stato registrato dalle videocamere di sorveglianza di un residente. Sulla vicenda il sindaco Sara Cicchinelli si è attivato per capire come tutelare gli animali protetti e la popolazione.

“Non è il primo caso che animali selvatici scendano in pieno centro abitato, in alcuni casi anche in pieno giorno”, ha commentato il sindaco Cicchinelli, “recentemente abbiamo avuto anche casi di lupi che hanno dimezzato interi greggi. Tenendo conto che sia lupi che orsi sono animali protetti stiamo trattando con gli enti provinciali e regionali preposti al fine di delineare un piano di gestione del fenomeno”.

“Ad oggi abbiamo riscontrato piena disponibilità da parte del vicepresidente della giunta Regionale e assessore ai Parchi Emanuele Imprudente. Nei prossimi giorni abbiamo in programma degli incontri con le autorità competenti per discutere di questa situazione”.