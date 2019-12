Crostate e aggregazione, domenica l’evento del centro socio culturale Per sempre giovani a Paterno

Avezzano. Per Domenica 29 dicembre 2019, dalle ore 16 alle 20, presso l’ex Scuola elementare di Paterno, in Via Giuseppe Fracassi, Centro Socio Culturale “Per sempre giovani” di Paterno di Avezzano organizza il 1° Concorso “Regina delle Crostate”.

Può partecipare gratuitamente al Concorso ciascun appassionato/a dilettante che voglia mettere in mostra la propria Crostata realizzata secondo ricette personali e/o tradizionali. Sono ammesse alla gara solamente Crostate artigianali realizzate in ambito domestico. Pertanto, non sono ammessi prodotti acquistati, di pasticceria e/o di laboratorio.

La Crostata può avere una farcitura a scelta ma comunque deve trattarsi di Crostata dolce. Chi intende partecipare deve presentare 2 Crostate, realizzate alla medesima maniera, entro e non oltre le ore 15.00 di Domenica 29 Dicembre 2019, presso la sede dell’evento.

Il Concorso “Regina delle Crostate” è organizzato in collaborazione con Fiesa Assopanificatori/Pasticceri e con la Cantina del Fucino.