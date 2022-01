Cross Trail della Befana e camminata sportiva tra i murales di Aielli: come partecipare all’evento

Aielli. Una gara di corsa in montagna, tra suggestivi paesaggi ricchi di storia e una camminata sportiva tra i colorati murales, diventati ormai meta del turismo di tutto il centro Italia e non solo.

È il doppio appuntamento organizzato dal Gruppo Sportivo di Celano, in agenda per domenica 9 gennaio, ad Aielli, nel Parco naturale regionale Sirente Velino, per godere di una giornata di sport in natura, in sicurezza.

CROSS TRAIL DELLA BEFANA

Il “Cross Trail della Befana” è una gara di trail running che si sviluppa su una lunghezza di circa 10 chilometri e su un dislivello positivo di circa 340 metri. Per la partecipazione alla corsa è necessaria esperienza di montagna e ottimo allenamento.

Per partecipare ad entrambi gli eventi è necessario il possesso del green pass.

Percorso completo: si parte dal centro abitato di Aielli, si segue il percorso della Impianata, sentiero del traliccio di Aielli, a seguire discesa della località “Le Surienti” e di nuovo centro abitato di Aielli. I chilometri non sono segnati. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara segnalato con balise. L’allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente. (Per la mappa visita il sito www.grupposportivocelano.it).

Requisiti per partecipare:

• aver compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione ed essere in possesso del certificato medico agonistico, rilasciato per atletica leggera in corso di validità, da esibire alla gara

• essere tesserati Fidal, Runcard o con un Ente di promozione sportiva, da esibire inizio gara

• essere pienamente coscienti della lunghezza, delle difficoltà tecniche, della specificità della prova ed essere fisicamente pronti per affrontarla

• essere pienamente coscienti che per questa attività, in ambiente naturale, la sicurezza dipende soprattutto dalla capacità dell’atleta di adattarsi ai problemi riscontrati e spesso imprevedibili.

Il ritrovo degli atleti è previsto alle 9, in piazza Filippo Angeletti ad Aielli. Ore 9.30 previsto briefing tecnico. I concorrenti dovranno presentarsi alla partenza entro le 9.45.

Il via è previsto alle 10.

È possibile iscriversi sul sito www.grupposportivocelano.it entro le 23 di venerdì 7 gennaio 2022. Il costo dell’iscrizione al Cross Trail della Befana è di 10 euro.

Nella quota di iscrizione sono compresi: pettorale di gara, assistenza e ristori lungo il percorso (acqua, cola, biscotti e crostata di frutta al km 5) e pacco gara.

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara.

Le operazioni di ritiro pettorale e pacco gara ci saranno in Piazza Filippo Angeletti ad Aielli, luogo della partenza e dell’arrivo.

Durante la fase di partenza e arrivo è previsto l’utilizzo della mascherina da portare con sé durante la gara.

Abbigliamento consigliato:

• scarpe da Trail Running (indicate come A5, rappresentano la calzatura ideale per questo genere di percorso)

• cappello o bandana

• giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna e temperature rigide.

Per il regolamento completo: www.grupposportivocelano.it



CAMMINATA SPORTIVA TRA I MURALES DI AIELLI

Per la camminata sportiva il costo di partecipazione è di 5 euro. Per chi volesse è prevista poi una visita con una guida di “Borgo Universo” al prezzo convenzionato di 5 euro. La partenza è prevista nello stesso luogo e nello stesso orario della gara.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor e l’amministrazione comunale di Aielli per la collaborazione.