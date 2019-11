Cronache dal Fronte: a Celano un dibattito sul Medioriente con il giornalista Rai Amedeo Ricucci

Celano. Il giornalista Rai ed inviato di guerra, Amedeo Ricucci, arriva a Celano con il libro “Cronache dal Fronte”. Una recente testimonianza del reporter verrà presentata sabato, a partire dalle 18, nella sala conferenze dell’auditorium “Enrico Fermi”, insieme al giornalista Rai, di origini abruzzesi, Paolo Di Giannantonio.

Un libro che crea un dibattito su Medioriente: sarà un’occasione importante per garantire anche una significativa lezione su quanto i media svelano quotidianamente in merito alla questione mediorientale, più che mai attuale dopo il recente ferimento dei nostri soldati in Iraq, ma questa volta a dare spiegazioni al pubblico sarà chi la guerra la documenta con i propri mezzi e la vede con i propri occhi.

Grazie al libro di Ricucci si potranno ascoltare testimonianze vere e fedeli alla realtà che verrà illustrata attraverso un uso consapevole delle parole e delle immagini. Una missione, quella di Ricucci, condotta con onestà e rispetto dei fatti esposti senza filtri, e con l’ottica di chi è in procinto di partire per un nuovo viaggio alla scoperta di una verità di cui egli stesso ci darà anticipazione in esclusiva assoluta.

Celano dunque, ospiterà la nuova sfida vinta da Amedeo Ricucci, grazie anche alla professionalità di Paolo Di Giannantonio che lo accompagna in questo breve viaggio attraverso un giornalismo di grande spessore: la notizia che siamo abituati a vedere al tg diventa un dibattito pubblico su cui intervenire per saperne di più.