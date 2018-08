Crollo Genova, bandiere a mezz’asta in Comune. Questa sera due eventi all’insegna della beneficenza

Avezzano. #18Agosto Sono due gli eventi in programma per questa sera all’interno del calendario #EventiEstate2018. Entrambi hanno uno scopo benefico e per questo l’amministrazione ha deciso di proporli alla cittadinanza anche in un giorno molto triste come quello di oggi. Questa mattina le bandiere del palazzo comunale sono state posizionate a mezz’asta, nel rispetto del lutto nazionale per le vittime del crollo di Genova.

Alle 21, al Castello Orsini (e non al Parco di Villa Torlonia) l’associazione Proteo presenterà il reading letterario “Io, Eloisa, amavo Abelardo”. Le donazioni che si potranno effettuare durante la serata saranno devolute alla sezione di Avezzano della Croce Rossa Italiana, per l’acquisto di un defibrillatore e di barelle. Di recente la CRI ha acquistato tre nuove ambulanze e necessita di completare il “corredo” di attrezzature di emergenza. Per saperne di più: https://www.comune. avezzano.aq.it/archivio6_ eventi-in-agend… Stessa ora per “Una notte romantica”, che si terrà in piazza Risorgimento. All’evento, organizzato da Lucia Ciminelli, oltre a personaggi del mondo dello spettacolo e ad artisti emergenti, sono attesi numerosi atleti: Alex Zanardi (pilota automobilistico e maglia azzurra nell’Handbike paralimpico) con alcuni campioni delle Paralimpiadi come Jacopo Lucchini (atleta della Nazionale Paralimpiadi di snowboard), Martina Cairone (oro ai 100 mt), l’atleta Pierpaolo Addesi, Antonio Cippo (campione di tennis in carrozzina), Alessandro Ossola (campione snowboard paralimpico). Lo scopo è quello di raccogliere fondi (le offerte saranno libere, in piazza) da devolvere alla locale sezione Avis e a un progetto del Centro Servizi di Malattie Rare: http://www.csmr- centroservizimalattierare.eu/