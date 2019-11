Crollano i pannelli del contro soffitto alla nuova scuola per infiltrazioni, nessun rischio per bimbi e docenti

Avezzano. Crollano alcuni pannelli del contro soffitto proprio in mezzo a un atrio. Alla base dell’accaduto ci sarebbe una infiltrazione di acqua che ha causato lo scollamento e la caduta a terra del materiale. In quel momento, fortunatamente non c’era nessuno nel corridoio e la scuola non era ancora aperta. Non c’è stato nessun rischio per bambini e docenti.

E’ accaduto alla nuova scuola Mario Pomilio, (ex San Simeo), plesso scolastico, moderno, sicuro ed energeticamente efficiente, riconsegnato a metà settembre alla cittadinanza, che può ospitare oltre 200 alunni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno eseguito i rilievi per accertare cosa fosse accaduto. Non sono stati riscontrati problemi di alcun tipo, né strutturali, né di sicurezza. Si tratta infatti della caduta di piccoli pannelli che si sono staccati finendo sul pavimento, con la perdita di acqua.

I lavori della scuola erano partiti nel 2017, per un importo superiore ai 2.300.000 €, 420.000 dei quali cofinanziati dal Comune di Avezzano ed hanno preso forma su una superficie di circa 1.780 mq all’interno della quale i ragazzi possono beneficiare di 415 mq di aule integrative e speciali e di un locale mensa di 180 mq. L’opera comprende anche un locale biblioteca di 68 mq.