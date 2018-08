Crolla albero ad Avezzano per le forti raffiche di vento, un passante: sono vivo per miracolo

Avezzano. Il maltempo si abbatte sulla Marsica e continua a creare disagi. Nel primo pomeriggio ad Avezzano un ramo di un albero di grosse dimensioni si è abbattuto su via Cesare Battisti invadendo la carreggiata. Il crollo dell’arbusto, dovuto alle forti raffiche di vento che stanno interessando la cittadina in queste ore, ha sfiorato un’auto in sosta e spaventato i residenti e i passanti che frequentano la strada. “Sono vivo per miracolo” dice Antonio Cofini che in quel momento stava percorrendo proprio Via Cesare Battisti.

Foto: Antonio Cofini