Croce Rossa e Anci insieme per la giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari

L’Aquila. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, la Croce Rossa Italiana (Cri), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni italiani (Anci, rilancia la campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare”, per ribadire l’importanza di un mondo privo di armi nucleari.

Come previsto dall’iniziativa, i comitati della CRI e i Comuni italiani proietteranno il logo della campagna o, in alternativa, illumineranno di rosso le proprie sedi. “Un gesto semplice ma incisivo – ha commentato Rosario Valastro, vicepresidente della Croce Rossa Italiana – per ribadire l’impegno, sempre più forte, alla totale eliminazione delle armi nucleari. La minaccia che deriva dal loro impiego è più che mai attuale, come ho voluto ribadire nel corso dell’Assemblea Generale dell’Onu, e riporta nell’immaginario di tutti scenari devastanti. Perdita di vite umane, malattie, distruzione, crisi alimentare.

Un’emergenza davanti alla quale la risposta umanitaria non sarebbe certo sufficiente, da sola, a far fronte alla richiesta di aiuti. Davanti al nucleare è fondamentale che il mondo scelga di non essere armato”. Secondo recenti studi, oggi in nove Paesi sono presenti 13.000 armi nucleari[1]. Il 72% degli italiani vorrebbe aderire al Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (2017), il 65% desidererebbe che le testate nucleari presenti in Italiani fossero portate fuori dal nostro territorio[2]. Davanti alla minaccia che deriva dall’impiego di armi nucleari, la Croce Rossa Italiana e l’Anci ritengono che territori, città, amministrazioni comunali e società civile abbiano un ruolo fondamentale nel sensibilizzare l’opinione pubblica. L’auspicio è che a condividere la campagna “Nuclear Experience – Croce Rossa Italiana per il disarmo nucleare” sia il numero più alto possibile di Comuni italiani e Comitati della Cri, attraverso un appello su una tematica che riguarda tutti affermando che “un mondo libero dalle armi nucleari è un mondo più sicuro”.