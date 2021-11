Croce Rossa: Camerlengo riconfermato presidente del Comitato di Carsoli, i nomi dei consiglieri

L’Aquila. Il Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato Regionale ha convalidato il risultato delle elezioni di Comitato che si sono svolte domenica 14 novembre. È stato riconfermato presidente del Comitato di Carsoli, il dottor Luciano Camerlengo.

Eletti consiglieri: Giampiero Tiburzi, Marisa De Luca, Simone Arcangeli. Consiglieri giovani: Susanna Arcangeli.

Al primo direttivo verranno assegnate le altre nomine.

Il Direttivo rimane in carica per quattro anni.

“Siamo orgogliosi di continuare nell’opera di aiutare i Vulnerabili del nostro Territorio, tutta la Comunità che compone i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte e Sante Marie”, scrivono dal Comitato, “continuare ad assistere anche le Comunità dei Comuni limitrofi così come abbiamo fatto durante l’emergenza covid. Ringraziamo i Soci e i Volontari per la rinnovata fiducia. Insieme per il bene delle nostre Comunità.Noi ci saremo sempre ovunque per chiunque, un’Italia che aiuta”.