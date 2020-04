Cristiani e musulmani riposano insieme, la comunità islamica marsicana ringrazia il sindaco di Gioia dei Marsi

Gioia dei Marsi. “Cristiani e musulmani riposano fianco a fianco”. Queste le toccanti parole che Samiri Touria ha scritto in una lettera indirizzata al sindaco di Gioia dei Marsi, Berardini Gianclemente, alla luce della disponibilità a far inumare nel cimitero del paese una loro concittadina.

“Sono Samiri Touria,ex atleta della Nazionale italiana di atletica leggera. Mi sento oggi portavoce della comunità musulmana nella Marsica, per un gesto di fratellanza ed accoglienza da parte del Sindaco di Gioia dei Marsi, il signor Berardini Gianclemente”, si legge nella lettera della ragazza.

“Il 3 aprile scorso è venuta a mancare una nostra concittadina a Magliano de’ Marsi. Dopo tanti tentativi negativi, per inumarla in un cimitero adibito a musulmani, abbiamo provato a chiedere il rimpatrio, ma vista l’emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile. Abbiamo così contattato il sindaco Berardini Gianclemente che subito, comprese le difficoltà, ci ha dato la disponibilità di inumazione, avendo già predisposto e concesso, uno spazio riservato al credo islamico, per i residenti dei Comuni di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi ed Ortucchio. Questo atto di vicinanza ed accoglienza rafforza la coesione tra le nostre comunità ed il dialogo interreligioso di comunione ed integrazione fra le fedi. Due orizzonti religiosi e culturali che si tendono la mano grazie soprattutto ad istituzioni intelligenti e dinamiche, pronte ad accogliere ed ascoltare, in un periodo delicato come questo, contornato dalle festività pasquali”.

“Cristiani e musulmani riposano fianco a fianco, in aree separate dello stesso cimitero. Anche questo ci assicura di essere parte integrante della società. A nome di tutta la comunità musulmana un sentito ringraziamento al signor Berardini Gianclemente”, così termina la commovente lettera di Samiri Touri.