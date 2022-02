Cristian Continenza si aggiudica per il terzo anno consecutivo il Wedding Awards

Celano. La prima vittoria ha il sapore della sorpresa, la seconda quella dello stupore, la terza è gioia pura. In tempi in cui è tutto complicato e cerchiamo di vedere la famosa luce in fondo al tunnel, viene premiata la costanza, l’entusiasmo, la tenacia, tutte caratteristiche di Cristian Continenza, Dj, organizzatore di eventi, specialista appunto di matrimoni, che sa rendere indimenticabili.

Matrimonio.com ha assegnato per questa nona edizione i Wedding Awards. Vi partecipano tutte le aziende iscritte al portale, che sono oltre 65.000. Questi premi vengono attribuiti grazie alle recensioni degli utenti e di coloro che hanno usufruito dei servizi delle aziende presenti, del resto Matrimonio.com è leader in questo settore e quindi i premi sono davvero conquistati con tanto lavoro, tutto quello che gravita intorno all’organizzazione di un evento così importante. I premi vengono assegnati, infatti, valutando professionalità e qualità del servizio.

Cristian Continenza Wedding Party Animazione per il terzo hanno consecutivo raccoglie il frutto di un lavoro certosino e professionale, votato dagli sposi che lo hanno scelto nel 2021 e parliamo di ben 52 voti, che gli sono valsi il Wedding Awards 2022.

Cristian Continenza ringrazia sempre il suo staff, che lo affianca in un lavoro bello ma che richiede attenzione, precisione, fantasia, creatività e grande professionalità, caratteristiche per cui Cristian è conosciuto e che ha spinto già tante coppie che convoleranno a nozze in questo 2022 a sceglierlo.

“Brindo al 3° Wedding Award consecutivo, che i miei sposini mi hanno dato il privilegio di ricevere, e lo condivido con tutti voi che mi avete scelto in questi anni.. e lo state facendo per i prossimi! Onoratissimo, grazie di cuore a Daniela e Oana e a tutto il mio staff. In particolare, grazie a tutti i ristoranti che mi ospitano con tanto amore. Punto da sempre alla professionalità e sono felice che gli sposi la comprendano e la scelgano. Il nostro è un settore dove l’approssimazione generale rischia di rovinare uno dei giorni più importanti della vita di due persone. Da più di quattro anni, mi impegno con serietà e professionalità affinchè tutto vada nel verso giusto.” Queste le parole di un emozionato Cristian Continenza.