CrisidiGoverno, partita ancora aperta. Pezzopane Pd: “Pieno sostegno a Conte. Costruttori fondamentali”

Mancano meno di 48 ore per conoscere il destino del Governo Conte. Domattina il premier Conte si presenterà alla Camera, mentre martedì a Palazzo Madama, dove si giocherà la partita decisiva. “Il Paese sta vivendo un momento difficile e la scelta di Renzi è una scelta devastante”, ha commentato la senatrice abruzzese del Partito Democratico, Stefania Pezzopane intervistata #InPrimaLive (CLICCA QUI PER INTERVISTA COMPLETA).

“Non ci sono crisi paragonabili alla crisi pandemica che stiamo vivendo oggi. Altri Paesi stanno effettuando scelte più dure. Questi sono i giorni decisivi per affrontare il Recovery Fund, il piano di ricrescita del nostro Paese. Renzi lo sa bene. Poteva confrontarsi a tavolino, come più volte il presidente del Consiglio gli ha proposto. La scelta, con parole troppo dure, di ritirare le ministre mostrano ancora una volta l’egocentrismo dell’ex premier”.

Secondo alcuni quotidiani, Conte al momento gode di 151 senatori a sostegno, ma ne mancherebbero 10 per arrivare a 161, la maggioranza assoluta. Con soli questi numeri, pur avendo la maggioranza, Conte non godrebbe di una stabilità di Governo.

“L’obiettivo del Pd è continuare con questo governo. Per cui, piena fiducia compatta a Conte in un momento così importante. Non possiamo andare alle elezioni, non per motivi politici, ma per responsabilità davanti al popolo in un momento critico nel quale bisogna lavorare per il futuro dell’Italia. Il presidente sta discutendo con alcuni centristi, i costruttori che saranno fondamentali per la maggioranza assoluta”, conclude la Pezzopane.

La partita è ancora aperta. Cosa accadrà?