Cala la produzione in LFoundry e aumentano i contratti di solidarietà, i sindacati: preoccupati su ciò che accadrà

Avezzano. Calo della produzione in LFoundry, più giorni di contratti di solidarietà per il mese di aprile. Ieri l’azienda ha incontrato le parti sociali per illustrare la situazione che si è venuta a creare. Alla luce del calo della produzione i vertici del sito industriale della città hanno spiegato che ci sarà un’assenza media più pronunciata nei mesi che verranno. Per il personale indiretto l’assenza sarà di 10 giorni di contratti di solidarietà (50 per cento delle ore lavorabili) e tre di ferie (20 per cento delle ore lavorabili). L’azienda su MarsicaLive ha parlato di un percorso annunciato già a ottobre, ma i sindacati ora sono preoccupati.

Calo della produzione e aumento dei contratti di solidarietà

“La sovrapposizione dei due eventi”, hanno spiegato le rsu di stabilimento, “il passaggio al nuovo sistema e l’abbassamento di loading causata delle fluttuazioni di mercato, ci consentono di affermare con piena consapevolezza che la scelta dell’utilizzo di questo ammortizzatore sociale sia stata l’unica possibile a tutela della retribuzione e della conservazione dei livelli occupazionali”. Non arriva intanto l’incontro atteso dalle organizzazioni sindacali con il ministro Luigi Di Maio che, come raccontato da MarsicaLive, è fondamentale per capire che direzione si sta prendendo.

Campione (Uilm – Uil): preoccupati su ciò che accadrà

Secondo Andrea Campione (Uilm – Uil) “il prossimo mese e forse anche maggio ci sarà un forte calo della presenza in tutto lo stabilimento, i duplici fattori ci rendono preoccupati su ciò che accadrà in termini di ore lavorate e quindi di retribuzione. Tuttavia se non avessimo avuto un accordo di contratto di solidarietà ,con qualsiasi altro ammortizzatore l’impatto economico sulle famiglie sarebbe stato maggiormente invasivo. Il contratto di solidarietà, oltre a impedire licenziamenti collettivi garantisce maggior retribuzione”