Criptovalute: fare trading, ma con giudizio.

La più grande barriera che impedisce agli investitori di acquistare le criptovalute

La tecnologia Blockchain è un’invenzione trasformativa del mondo moderno e ha creato un’opportunità completamente nuova per gli investitori. Il trading di criptovaluta è nato nel 2009 e ha guadagnato una grande popolarità da quando è stato lanciato. Le criptovalute sono oggi uno dei metodi più utilizzati per raccogliere capitali tra gli investitori di tutto il mondo; tuttavia, molti altri sono ancora scettici a far parte del mercato delle valute digitali.

Cos’è il Trading di criptovalute?

Il Trading di criptovalute avviene quando si cambia la valuta digitale che si possiede in un altro tipo di valuta digitale; e poi lo si cambia quando i prezzi cambiano, con lo scopo di realizzare profitti. Questo processo è simile a quello del trading forex; la differenza principale è che invece di vendere o acquistare valute fiat, come i dollari statunitensi o gli euro, si comprano e vendono criptovalute, come Bitcoin o Ether.

Questo mercato si è impennato nel 2009 quando Bitcoin è stato lanciato da una persona anonima o da un gruppo di persone chiamato Satoshi Nakamoto. Il software, noto come blockchain, è stato reso disponibile e pubblicato apertamente a tutti gli sviluppatori, dando loro l’accesso per modificarlo. In altre parole, il mercato della criptovaluta non è controllato da un’autorità superiore, ma chiunque utilizzi il software deve seguire un insieme di regole concordate tra di loro.

Come scambiare le criptovalute?

Ci sono alcuni modi per ottenere e scambiare criptovalute. Prima di tutto, potresti aver sentito parlare dell’estrazione mineraria, che sta lentamente diventando l’ultima scelta degli investitori. Puoi “estrarre” Bitcoin attraverso un programma che può essere scaricato ed eseguito sul tuo computer. Inutile dire che, con altre opzioni disponibili più veloci e semplici,questa non è più la scelta ideale.

D’altra parte, è possibile scambiare le criptovalute su tre piattaforme:

Una piattaforma di trading – che è un mercato digitale dove puoi scambiare valute crittografiche, comprandole o vendendendole, senza interagire con altri utenti.

Una piattaforma di scambio di criptovaluta peer-to-peer (P2P) – cryptocurrency exchange platform, che fornisce un deposito a garanzia e media i servizi di transazione.

Un broker di criptovaluta – è una piattaforma online che ti dà la possibilità di scambiare criptovalute pagando una commissione imposta. In genere offre servizi aggiuntivi, come il supporto clienti, strumenti e materiale didattico.

Dieci anni fa, l’estrazione mineraria era la soluzione migliore, oggi – un broker online ti permette di scambiare criptovalute velocemente e può anche aumentare le tue possibilità di effettuare un’operazione di successo. Per mettere le cose in prospettiva, TradeFWW.com è un broker di criptovalute leader. Questo sito web di brokeraggio è autorizzato e regolamentato; e offre ai suoi clienti una delle migliori piattaforme di trading del settore: MetaTrader4, insieme a vari strumenti moderni; così come un centro formativo eccezionale. Inoltre, TradeFW dà ai trader l’opportunità di scegliere un tipo di conto in base al loro livello di esperienza, e mette anche a loro disposizione un team di assistenza clienti formato da esperti del settore. Il trading di criptovalute richiede un sacco di duro lavoro – ma un grande broker sicuramente semplifica tutto!

Trading di criptovalute- Pro e contro

Questo tipo di negoziazione presenta vantaggi e svantaggi. Per qualche motivo, gli investitori hanno la tendenza a concentrarsi maggiormente sulla seconda categoria e i rischi di solito agiscono come una barriera che impedisce loro di negoziare valute virtuali. Tuttavia, la situazione non è poi così grave! Ecco il meglio e il peggio che ci si può aspettare:

Pro di Cryptocurrency Trading

Questo mercato è estremamente flessibile; è possibile operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il mercato può essere molto volatile e offrire grandi profitti.

Le criptovalute non sono inflazionistiche, il che significa che in caso di alta inflazione, le monete virtuali non ne risentiranno come le valute fiat. Possiamo anche dire che l’inflazione è quasi inesistente quando si tratta di cripto.

Le transazioni sono estremamente veloci e richiedono solo pochi secondi.

Le transazioni hanno costi bassi.

È trasparente.

Contro di Cryptocurrency Trading

Non esiste un sistema universale di supervisione delle attività.

La volatilità del mercato può anche essere estremamente rischiosa.

Non è anonimo.

Le criptovalute non sono legali in tutto il mondo.

Gli hacker possono attaccare in qualsiasi momento. Tuttavia, le catene di blocco sono sempre aggiornate per cercare di evitarli.

Non c’è luce senza oscurità, giusto? Come ogni tipo di trading, i cryptos comportano alcuni rischi che a volte non sarai in grado di controllare, ma possono sicuramente essere diminuiti con la preparazione. Cerca di informarti, utilizza il materiale didattico che il tuo broker ti mette a disposizione; comunica con altri trader di criptovalute e cerca di familiarizzare il più possibile con questo mondo. Quando sarai finalmente pronto a fare trading, elabora un piano di trading e fai le tue mosse in base a ciò che hai imparato. Abbi sempre un piano e un obiettivo!

Conclusione

Il trading di criptovalute può essere un’esperienza entusiasmante e molto redditizia. Ha ancora molta strada da fare per ottenere la fiducia di più investitori, ma finora, le storie di successo e le miriade di grandi opportunità di questa invenzione rivoluzionaria sono schiaccianti.

Photo by David McBee from Pexels