Crippa (Lega) da qui la gente scappa. D’Eramo: entro 2 settimane il nome del candidato sindaco

Avezzano. Si è tenuto oggi pomeriggio, ad Avezzano, l’incontro tra gli elettori e il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, e Luigi D’Eramo.

“Numero pari al doppio per la disponibilità di candidature per la lista”, ha dichiarato Luigi D’Eramo. “Questo perché si dovrà avere la disponibilità di scegliere i migliori che dovranno interpretare questa campagna elettorale. Stiamo facendo un ottimo lavoro per la composizione delle liste. È cruciale questo appuntamento elettorale perché Avezzano è il motore economico di questa provincia. Il sindaco deve essere una figura nuova, giovane e che abbia già dimostrato preparazione professionale nel proprio campo. Che possa essere sintesi delle richieste della coalizione. Gli elettori chiedono rinnovamento per i prossimi 10 anni. Su questo siamo concentrati. Entro due settimane annunceremo il candidato sindaco della Lega per la città di Avezzano”.

Anche il vice segretario Crippa ha ribadito gli stessi concetti, specificando che Avezzano avrà sicuramente un candidato sindaco della Lega. “Nel nostro movimento ci sono uomini e donne che possono cogliere questa occasione per amministrare Avezzano spesso dimenticata da una politica litigiosa che ha messo davanti le ambizioni personali rispetto a quelle della collettività. Ad Avezzano si pagano troppe tasse e c’è troppa burocrazia. Gli ambulanti mi hanno detto che passano 150 giorni a compilare scartoffie invece di lavorare. La gente da Avezzano e dalla Marsica scappa. La politica quindi sta sbagliando qualcosa. Anche i medici che ora sono in Lombardia provengono da queste zone. Vanno via perché qui ci sono raccomandazioni e clientelismo”, ha concluso Crippa.