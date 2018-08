Cresce l’attesa per “Una notte romantica”, il Galà sotto le stelle a sostegno della disabilità

Avezzano. È stata presentata questa mattina, al Comune di Avezzano, la 2^ Edizione del Gran Galà “Una Notte Romantica” prevista per il sabato 18 agosto alle 21, in piazza Risorgimento. Presenti il sindaco Gabriele De Angelis, l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano, l’organizzatrice della manifestazione Lucia Ciminelli, Pierpaolo Addesi (oro e argento ai campionati nazionali paralimpici e bronzo ai mondiali paralimpici di Ciclismo), Paolo Di Pietro (fisioterapista del gruppo INI Canistro e Nazionale italiana snowboard Paralimpiadi), Gabriele Pestilli, Giovanna Luisi e Giulia Museo in rappresentanza dei giovani emergenti, il cantante avezzanese Marco Concordia, Alessandro Capoccetti (direttore nazionale Models of Diversity), il vicepresidente dell’Avis di Avezzano Domenico Ciminelli, i conduttori dell’evento Alina Di Mattia e Paolo Del Vecchio.

L’iniziativa si prefigge come finalità quello di dare spazio a giovani realtà artigianali abruzzesi, creativi, artisti emergenti e in particolar modo, vuole essere un punto di riferimento ma anche di sostegno per coloro che hanno trasformato la propria disabilità in un successo. Infatti, alla serata del 18 agosto saranno presenti: Alex Zanardi (pilota automobilistico e maglia azzurra nell’ Handbike paralimpico) con alcuni campioni delle Paralimpiadi come Jacopo Lucchini (atleta della Nazionale Paralimpiadi di snowboard), Martina Cairone (oro ai 100 mt), l’atleta Pierpaolo Addesi, Antonio Cippo (campione di tennis in carrozzina), Alessandro Ossola (campione snowboard paralimpico), Giulia Volpato – presidente nazionale dell’Associazione Onlus P63 Sindrome EEC International, Alessandro Capoccetti (Models of Diversity), Domenico Ciminelli (Avis Avezzano), Mauro Sciulli presidente regionale paralimpico. Nel corso della manifestazione, prestigiosi ospiti provenienti dalla Musica, dal Cabaret, dal Cinema, dalla Moda, si alterneranno sulla magica passerella di Piazza Risorgimento di Avezzano: la cabarettista Rosalia Porcaro (Zelig), la cantautrice Grazia Di Michele, il soprano Bianca D’Amore, l’attore e cantante Gabriele Pestilli impegnato in queste settimane con Area Sanremo, le attrici Franca Di Cicco, la scrittrice Katia Agata Spera, le voci straordinarie di Marco Boni e Laura Fantauzzo e quelle incredibili di Marco Concordia e Giovanna Luisi. E ancora Giulia Museo in duetto con Francesco Marrone, Phortos e Antonella Nenni con la violinista Katiuscia. E per concludere all’insegna della bellezza saliranno sul palco di Piazza Risorgimento due volti amati soprattutto dal pubblico femminile, gli attori Roberto Farnesi e Francesco Castiglione. Alla direzione di palco ci sarà Carmela Tomassetti, a quella tecnica audio-luci Ettore Malandra. Fotografo ufficiale dell’evento sarà Marcello De Luca mentre le acconciature degli ospiti saranno affidate a Nazareno Parrucchiere. Il maquillage delle modelle sarà curato dalla stessa ideatrice dell’evento Lucia Ciminelli, nome già noto nel Restyling and Make-Up Spose. Il Galà sotto le stelle sarà condotto ancora una volta da due eccezionali professionisti provenienti proprio dall’Abruzzo, Alina Di Mattia e Paolo Del Vecchio.