Cresce l’attesa per il concerto di Natale in cattedrale, i proventi saranno devoluti ad un centro sanitario in Madagascar

Avezzano. Cresce l’attesa per la 20esima edizione del concerto di Natale in Cattedrale ad Avezzano, che ospiterà la doppia data di Antonello Venditti. Il cantautore romano devolverà i proventi dell’evento al “Granello di Senape Onlus”, associazione attiva da oltre 30 anni in missione umanitaria nel Madagascar. Il contributo di solidarietà, di concerto con il vescovo dei Marsi, Monsignor Santoro ed il parroco della Cattedrale don Claide Berardi, andrà a sostenere un Centro Sanitario in Madagascar.

“Il Granello di Senape” è presente nell’isola dal 2003, in particolare in due quartieri della capitale e nel villaggio rurale di Antanifisaka. Oggi la missione garantisce ad oltre 150 bambini il necessario per la scolarizzazione, la mensa scolastica e le cure: di recente ha iniziato l’allestimento di questo nuovo centro sanitario ginecologico che comprende una sala parto.